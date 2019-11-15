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"الجهاد الإسلامي": استهداف الاحتلال للأطفال "جريمة حرب"

منذ 23 ساعة
عدد القراءات: 246
"الجهاد الإسلامي": استهداف الاحتلال للأطفال "جريمة حرب"

أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة، الجمعة 15 نوفمبر ، في بيان صادر عن المتحدث باسم الحركة مصعب البريم، إن استهداف إسرائيل للأطفال والمدنيين خلال عمليتها العسكرية الأخيرة على القطاع "جريمة حرب مكتملة الأركان".


و طالب المتحدث باسم الحركة، كافة المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة بالقيام بمسؤولياتها لإدانة الاٍرهاب الصهيوني.
ومنذ فجر الثلاثاء وحتى فجر الخميس، شنّ الاحتلال عملية عسكرية على غزة، بدأها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس، الذراع المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته.

وأُعلن صباح الخميس، التوصل لوقف إطلاق نار بين الاحتلال وحركة الجهاد الإسلامي، بعد يومين من العملية التي أسفرت عن 34 شهيدا، بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة .

وقال البريم إنه يتوجب على المؤسسات الحقوقية والإنسانية فضح جرائم الاحتلال وتعريته، والعمل على محاكمة قادته وضباط جيشه كمجرمي حرب.

وشدد البريم على أن الاحتلال الإسرائيلي انكشف مرة أخرى أمام العالم بارتكابه مجازر بحق الأطفال وعائلات فلسطينية بأكملها كما حصل مع عائلة السواركة (أبو ملحوس).

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