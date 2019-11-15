غوتيريش يدين استشهاد 8 فلسطينيين من عائلة واحدة في غزة بالقصف الإرهابي الصهيوني

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام "فرحان حق"، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، مقتل 8 فلسطينيين من عائلة واحدة علي يد قوات الاحتلال الصهيوني الخميس.



وقال المتحدث الأممي، إن "غوتيريش، يدين أي هجمات تستهدف المدنيين ويقدم تعازيه لأفراد العائلة الفلسطينية".

وأضاف "الأمين العام يطالب إسرائيل بالتحرك العاجل لإجراء تحقيق".

وأردف "المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، دعا إسرائيل إلى التحرك العجل نحو التحقيق، وقال إنه لا يوجد أي مبرر لمهاجمة المدنيين في غزة أو في أي مكان آخر".