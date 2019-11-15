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. وقفات بعدة مدن مغربية رفضا للعدوان الصهيوني على غزة

منذ 23 ساعة
عدد القراءات: 301
. وقفات بعدة مدن مغربية رفضا للعدوان الصهيوني على غزة

شهدت عدة مدن مغربية، الجمعة 15 نوفمبر، وقفات احتجاجا على الهجوم الصهيوني الأخير على قطاع غزة ، والذي أدي إلي استشهاد 34 ، بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.


ورفع محتجون، بمدن وجدة (شمال شرق) ومراكش (وسط) والقصر الكبير (شمال) وتيفلت (شمال)، شعارات منددة بالهجمة الصهيوني التي استهدفت القطاع، ومطالبة بتدخل المجتمع الدولي لوقف الاستهداف الإرهابي.

وبحسب مراسل الأناضول، رفع المحتجون العلم الفلسطيني بمدينة وجدة.

وردد المشاركون، في الوقفة الاحتجاجية بمدينة وجدة، والتي دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، شعارات تطالب بدعم الفلسطينيين، خصوصا قطاع غزة.

ودعت الهيئة، في بيان وزع خلال الوقفة، إلى الاستمرار في الاحتجاج بسبب "الاغتيالات الصهيونية"، وعلى "العدوان الغاشم على قطاع غزة".

وطالبت الهيئة، الفصائل الفلسطينية بـ"مزيد من الوحدة وجمع الكلمة للتصدي للعدوان وكل المخططات الرامية لتشتيت الوحدة الفلسطينية".

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