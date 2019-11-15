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الاحتلال الصهيوني يتعمد إصابة مصور بالرصاص الحي في عينه

منذ 22 ساعة
عدد القراءات: 236
الاحتلال الصهيوني يتعمد إصابة مصور بالرصاص الحي في عينه

 تعرض المصور الفلسطيني معاذ عمارنة لرصاص الاحتلال الصهيوني جنوبي الضفة الغربية المحتلة ، رغم أنه كان يحمل كاميراته ويرتدي سترة الصحفي.
وأصيب عمارنة (35 عاما)، وهو من بيت لحم، بالرصاص الحي في عينه اليسرى، خلال تغطيته مواجهات بين متظاهرينوقوات الاحتلال غرب الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وحاولت الأناضول التواصل مع عمارنة، إلا أن ظروفه الصحية لم تسمح بذلك، حيث تم نقله من المستشفى الأهلي بالخليل (حكومي)، إلى مستشفى الجمعية العربية ببيت لحم (خاص)، لاستكمال العلاج.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، أن عمارنة تعرض لنزيف ورضوض بالعين، نتيجة الإصابة بالرصاص، لكن المؤشرات حول وضع عينه مطمئنة.

ويعمل معاذ مصورا حرا لموقع صحفي فلسطيني محلي، وعادة ما يوثق المواجهات مع الاحتلال جنوبي الضفة الغربية.

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