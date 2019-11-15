170 دولة تصوّت لصالح مشروع قرار تمديد تفويض "أونروا"

صوتت 170 دولة في اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار تمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لثلاث سنوات إضافية.

وفي مقابل تصويت الأغلبية الساحقة لصالح القرار، عارضته دولتان هما الولايات المتحدة و"إسرائيل"، فيما امتنعت سبع دول عن التصويت.

وتقدمت بمشروع التمديد كل من الأردن والإمارات واندونيسيا وبوليفيا وتونس والجزائر وجيبوتي وعُمان وغامبيا وفنزويلا وكوبا والكويت ومصر والمغرب وملديف والسعودية ونيجيريا واليمن، فلسطين.

وتضمن البند السابع والأخير في المشروع تمديد ولاية الوكالة إلى 30 حزيران /يونيو 2023 دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3).

وكان مشروع قرار تمديد تفويض أونروا واحدًا من سبعة مشاريع صوتت الجمعية لصالحها، وهي عمليات منظمة الاونروا، وقرار عائدات ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، والنازحون الفلسطينيون نتيجة اعتداءات حزيران 1967، وقرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها "القدس الشرقية"، والممارسات الاسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها "القدس الشرقية"، وعمل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني.