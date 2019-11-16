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رغم اتفاق وقف اطلاق النار.. طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة مجددا

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 245
رغم اتفاق وقف اطلاق النار.. طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة مجددا

شن طيران الاحتلال الصهيوني صباح اليوم السبت، غارات جديدة على مواقع للمقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الخميس الماضي.

وحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن المقاتلات الحربية بدأت بقصف مواقع في غزة استهدف مواقع تتبع لحركة حماس في شمال قطاع غزة.

 وأشار المتحدث الصهيوني إلى أن الغارات جاءت بعد ثلاث ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض منظومة القبة الحديدية صاروخين، أطلقا من قطاع غزة فجر السبت على مدينة بئر السبع المحتلة.

ومن جانبها أكدت هيئة البث الصهيوني على أن طواقم الإسعاف، قدمت العلاج لـتسعة إسرائيليين، منهم خمسة أصيبوا بالهلع، وأربعة بكدمات أثناء هروبهم للملاجئ، فيما لم تعلن في قطاع غزة أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.
 
والجدير بالذكر أن حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل، كانا قد توصلا لاتفاق لوقف إطلاق نار صباح الخميس عقب جولة قتال قصيرة استمرت يومين، أسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيا، وأكثر من مائة جريح، بينما ردت المقاومة متمثلة في حركة الجهاد  أطلق الجناح المسلح للجهاد بأكثر من 300 قذيفة على مستوطنات ومدن محتلة، لم تسفر عن وقوع قتلى.

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