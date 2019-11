وقفتان ببروكسل ونيويورك تضامنًا مع غزة وتنديدًا بالعدوان

نظمت وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في العاصمة البلجيكية بروكسل الجمعة رفضًا للعدوان الصهيوني على قطاع غزة المحاصر ، رافعيا الأعلام الفلسطينية والبلجيكية، وصور أظهرت أثار العدوان الإرهابي الأخير على قطاع غزة، والذي خلف 34 شهيدًا وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء.



وشارك العشرات في الوقفة، بينهم تسعة برلمانيين بلجيكيين من ثلاثة أحزاب، وهي حزب العمل البلجيكي والحزب الاشتراكي وحزب الخضر، بالإضافة لممثلين عن جمعيات ناشطة من المجتمع المدني.

وأكد بعض البرلمانين في كلماتهم أن مجموعة منهم تقدموا بعريضة تطالب بإلغاء سفر الوفد البرلماني الاقتصادي إلى الكيان الصهيوني والمبرمج الشهر المقبل.



وفي السياق، تظاهر المئات في ميدان " تايم سكوير" بمانهاتن وسط مدينة نيويورك الأمريكية تضامنًا مع غزة والمقاومة، ورفضًا لجرائم الاحتلال ضد القطاع، بمبادرة من منظمات "شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، ومنظمة " العودة نيويورك"، واتحاد المسلمين الأمريكيين، مجموعة (with in our life time)، ومشاركة عشرات الشباب والطلاب والمتضامنين الفلسطينيين والأمريكيين.

وأجمع المتحدثون من منظمات مختلفة في كلماتهم، على رفضهم للعدوان والحصار على غزة ودعمهم للمقاومة، وتنديدهم بالمجاز التي يرتكبها الاحتلال في مسيرات العودة، مرورًا بالعدوان الأخير الذي أدى لاستشهاد 34 فلسطينيًا، وإصابة 111 آخرين.