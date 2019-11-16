Responsive image

16
نوفمبر

السبت

26º

16
نوفمبر

السبت

 خبر عاجل
  • كتائب القسـ.ـام: قرار الرد على عملية خانيونس صدر من قائد هيئة الأركان محمد الضيف بالرد بما يوازي حجم الاعتداء وتم تحديد ضوابط المهمة
     منذ 41 دقيقة
  • قوت الأمن تطلق قنابل الغاز لتفريق السترات الصفراء الرافضين للسياسات الاقتصادية للرئيس ماكرون
     منذ 4 ساعة
  • التلفزيون الإيراني: إضرام النار في بعض الممتلكات العامة بمدينتي آبادان و الأهواز جنوبي البلاد.
     منذ 6 ساعة
  • المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران يعقد اجتماعا اليوم لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية.
     منذ 8 ساعة
  • أبو مرزوق عبر تويتر: المطلوب تدارك الأمر بالحوار لتجاوز الفتنة في مرحله حساسة حيث العدوان والمقاومة والاغتيال
     منذ 9 ساعة
  • أبو مرزوق: الصهاينة يريدون تعميق الشق بين الأشقاء بأسلوب خبيث وللأسف البعض يتلقف هذه التصريحات ويبني عليها
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:50 صباحاً


الشروق

6:15 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:38 مساءاً


المغرب

5:03 مساءاً


العشاء

6:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

بالفيديو: "القسام" تنشر تفاصيل عملية الباص خلال "حد السيف"

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 211
بالفيديو: "القسام" تنشر تفاصيل عملية الباص خلال "حد السيف"

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها ستنشر التفاصيل الكاملة لعملية الباص خلال عملية "حد السيف".

وفي فبراير العام الماضي، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام فيديو مصور لحظة استهداف حافلة تقل جنودًا إسرائيليين بصاروخ "كورنيت" شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

 

ويظهر في الفيديو الباص وهو يسير وبجانبه عدد من الجنود قبل استهداف بالصاروخ الذي أصابه بشكل مباشر، فيما اندلعت النيران فيه بشكل كامل.

ويأتي تصعيد المقاومة آنذاك ردا على عملية نفذتها قوة خاصة إسرائيلية في منطقة خان يونس (جنوبي القطاع) أسفرت عن استشهاد سبعة فلسطينيين، بينهم قيادي ميداني بكتائب القسام، ومقتل ضابط إسرائيلي برتبة مقدم .
وأضافت الكتائب عبر منصاتها الإلكترونية، أن التفاصيل التي سيتم كشفها منذ صدور قرار قائد هيئة الأركان وحتى تنفيذ العملية.


ومن المقرر أن تنشر الدائرة العسكرية للكتائب تفاصيل العملية النوعية عند الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت القدس المحتلة عبر الموقع الإلكتروني.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers