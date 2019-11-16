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الجهاد: علاقتنا بحماس لا يمكن المس بها وسنفشل محاولات زرع الفتنة

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 125
الجهاد: علاقتنا بحماس لا يمكن المس بها وسنفشل محاولات زرع الفتنة

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي يوسف الحساينة ، في تصريح صحفي ، إن العلاقة التي تربط حركته وجناحها العسكري سرايا القدس مع قوى المقاومة خاصة حركة "حماس" قوية ومتماسكة ولا يمكن المساس بها.

وأضاف الحساينة أن "الغرفة المشتركة لقوى المقاومة تمثّل حالة إبداع وطني خلاق أتاح مساحة وهامش لكل ذراع مقاوم لتبادل الأدوار في إدارة الصراع مع العدو وهذا هو سر الإبداع فيها".

وأكد أن حركة الجهاد وهي تقاتل دفاعًا عن الشعب الفلسطيني تضع المصلحة العامة للجماهير أمام عينيها، لافتًا إلى أن الحكمة اقتضت من قيادة الحركة القبول بوقف إطلاق النار في العدوان الأخير كضرورة واقعية تلامس احتياجات شعبنا في هذه المرحلة الحساسة.

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