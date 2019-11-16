بسبب إضرابهم.. اعتقال قيادات عماليه بشركة ايبيكو للأدوية

ردا على الإضراب الذى قام به عمال شركة إيبيكو للأدوية بمدينة العاشر من رمضان ، للمطالبة بمستحقاتهم والذى ردت عليه القابضة للادويه بإغلاق مصانع الشركه ، قامت قوات النظام باعتقال عدد من العمال المضربين. ويطالب العمال بزيادة الرواتب وصرف الأجر الإضافي قانونا والتأمين الصحي لأسر العاملين والترقيات حسب الأقدمية، وتثبيت العمالة المؤقتة، وعدم ربط الحافز بالإنتاج، وتنظيم مواعيد العمل، وتوفير مواصلات للعاملين في منيا القمح”، مشيرين إلى أن رواتبهم زهيدة تتراوح ما بين 1800 إلى 3 آلاف جنيه، حسب سنوات العمل التي تمتد إلى أكثر من 25 أو 30 عاما.

من جهتها تصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيان منذ قليل جاء فيه :_

أصدرت إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو) قراراً الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 باغلاق مصنعي الشركة رقم 1 و 2 بمدينة العاشر من رمضان الصناعية لأجل غير مسمي ومنح العاملين اجازة غير مدفوعة الأجر لمدة أسبوع .

كان العمال قد طالبوا إدارة الشركة منذ شهور بضرورة تعديل الأجور وزيادتها بما يتناسب مع الارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات المتوالي، حيث يتقاضي العاملين بالشركة مرتبات هزيلة تتراوح من 1800 إلى 3000 جنيه الذين أمضوا في العمل سنوات تترواح ما بين 20 إلي 30 عاماً، بالاضافة إلى مطالب أخري تمثلت في ضرورة صرف الأجور الاضافية، وأن تشمل منظومة العلاج للعاملين أسرهم من أقارب الدرجة الأولى وتثبيت العمالة المؤقتة وتنظيم مواعيد العمل، وكذلك عدم ربط الحافز بالانتاج لأن الانتاج تحدده سياسة الإدارة وليس للعمال علاقة به، وأن زيادة الأجور التي طالب بها العمال قوبلت بالرفض من جانب الإدارة لاعتبارها مبالغاً فيها .

وهو ما قابله العمال باستياء شديد لشعورهم بالمماطلة وعدم وجود نية لدى

الإدارة لتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة وهددوا بالاعتصام في الشركة، فتجمع العاملين داخل المصانع منددين بتباطؤ الادارة في الاستجابة، وقابلت الإدارة تهديد العمال بالاعتصام بإصدار قرارها بإغلاق المصنعين ومنح العمال اجازة اجبارية غير مدفوعة الأجر لمدة أسبوع .

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تتضامن مع العاملين في مطالبهم المشروعة، فإنها تؤكد علي أن المفاوضة والحوار هما السبيلين الوحيدين للتعامل مع المطالب العمالية.