مطالبة للمجتمع الدولي بمحاسبة الكيان الصهيوني على إرهابه

شارك احتجاجية لمطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على ما قالوا إنها "جرائم حرب" في قطاع غزة.

طالب عشرات الحقوقيين والمحامين الفلسطينيين، السبت، في وقفة نظمها"التجمع القانوني للدفاع عن عائلة السواركة" بمدينة دير البلح وسط القطاع، المجتمع الدولي بمحاسبة الكيان الصهيوني علي جرائمه.

وفقدت عائلة السواركة 8 من أفرادها، بينهم 5 أطفال وسيدتان، في غارة شنتها طائرة حربية صهيونية على منزلهم وهم نائمون، فجر الخميس.

وقال الحقوقي الفلسطيني صلاح عبد العاطي، في كلمة عن المؤسسات الحقوقية المشاركة في الوقفة: "إسرائيل ارتكبت جرائم حرب مستوفية الأركان، ويجب على المجتمع الدولي ملاحقة من أمر بارتكابها والمنفذين".

وعدّ عبد العاطي ذلك "انتهاكا خطيرا لكل قواعد القانون الدولي والإنساني".

ودعا الحقوقي الفلسطيني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد "جلسة استثنائية للنظر في تلك الجرائم، واتخاذ الآليات لمعاقبة مرتكبيها".

وطالب السلطة الفلسطينية بـ "ضرورة الوفاء بالتزاماتها والتحرك الدبلوماسي السريع لمحاسبة إسرائيل على تلك الجرائم".

وفجر الثلاثاء، شن الاحتلال عملية عسكرية استمرت يومين، بدأتها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا ، واستشهاد 34 فلسطينيا ، و 111 مصاب.