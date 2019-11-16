إصابات بمواجهات مع الاحتلال شمال البيرة نصرة لغزة

أصيب اليوم السبت 16 نوفمبر ، شباب فلسطينيون برصاص الاحتلال والاختناق خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال على مدخل مدينة البيرة الشمالي.

وقالت مصادر محلية:" إن عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت وصلوا إلى مدخل مدينة البيرة الشمالي، بعد مشاركتهم بوقفة احتجاجية على جرائم الاحتلال في غزة، نظمتها الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت".

وأضاف ان مواجهات اندلعت بالمكان اطلق خلالها جنود الاحتلال الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه الطلبة، ما ادى إلى اصابة أحدهم بالرصاص الحي في قدمه، وآخر برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.

وأشارت إلى أن المتظاهرين الفلسطينيين توجهوا إلى حاجز عسكري مقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة قرب رام الله.

وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين.