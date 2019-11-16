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مسيرة بجنين رفضًا لانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين

منذ حوالى ساعة
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مسيرة بجنين رفضًا لانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين

شارك عشرات الطلبة واساتذة الإعلام، وممثلون عن مختلف الكتل الطلابية في الجامعة العربية الأمريكية بمدينة جنين، اليوم السبت، في مسيرة منددة بجرائم الاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين ، رافعين صور الصحفي عمارنة، واليافطات المنددة بجرائم الاحتلال.

وأدان المشاركون في المسيرة، جريمة استهداف الاحتلال، الزميل الصحفي معاذ عمارنة، وإصابته في عينه، خلال تغطيته لوقفة منددة بالاستيلاء على أراضي المواطنين في بلدة صوريف بالخليل.


وطالبت المنظمات الدولية والاتحاد الدولي للصحفيين، برفع الحصانة عن الاحتلال وعدم التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون.

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