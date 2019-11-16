هنية: كتائب القسام وسرايا القدس عروة وثقى لا انفصام لها

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إن حماس ستبقى وفية لدماء شهداء شعبنا ولدماء الشهيد بهاء أبو العطا وستكتب في صفحة التاريخ هذه العلاقة المجيدة.

مشددا علي أن ، حماس والجهاد وكتائب القسام وسرايا القدس عروة وثقى لا انفصام لها، مبيناً أن التطور النوعي في وحدة الميدان والقرار كله بموقع التحالف الاستراتيجي المعبد بالدم.

وقال هنية خلال تأديته واجب العزاء لعائلة الشهيد القائد بهاء أبو العطا بمشاركة وفد من الحركة اليوم السبت: لا نساوم على دماء شهدائنا وقادتنا، ومعادلة صناعة النصر يحيطها الله بعنايته ولطفه في مواجهة العدو الغاصب.



ونوه أن الوعي والثقة وعمق التجربة والدماء المختلطة دائمًا تقطع الطريق على كل مخططات الفتنة على شعبنا.

وأوضح هنية أن هذه الجولة ليست الأولى أو الأخيرة وفاتورة الحساب مع العدو ليست مغلقة.

ولفت إلى أنه تحدث أمس مع الأمين العام زياد النخالة وقلنا لبعضنا إن هذه المحطة التي نصنعها معا تضيف تراكمًا عزيزا لمحطات صنعناها معاً.