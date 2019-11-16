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حريق بمخزن أدوات كهربائية في كفر الشيخ

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 495
حريق بمخزن أدوات كهربائية في كفر الشيخ

اندلع حريق، اليوم السبت، بمخزن أدوات كهربائية في قرية منشأة علي التابعة لقرية تيدا بمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد ياسر غانم، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، بتلقيه بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق بمخزن أدوات كهربائية بقرية منشأة علي، دائرة المركز، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

انتقل مأمور المركز، رفقة العقيد محمد هلال، نائب المأمور، والنقيب أحمد العيسوي، معاون المباحث، وأيمن فهمي، رئيس قرية أبوغنيمة، وإلهام الشاذلي، رئيس قرية تيدا، بمشاركة سيارتين من الحماية المدنية، وذلك للتعامل ومتابعة الحريق.

جرى السيطرة على الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين أن النيران قضت على محتويات المخزن، وأن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران، وبسؤال صاحب المخزن أفاد بما جاء في المعاينة ولا يتهم أحدًا بالتسبب في نشوب الحريق.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وكلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، المهندسة عايدة ماضي، بانتداب لجنة من التضامن الاجتماعي، لإجراء المعاينة ومساعدة صاحب المخزن المتضرر من الحريق إذا لزم الأمر.

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