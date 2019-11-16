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العشرات في أمستردام يتظاهرون ضد العدوان الصهيوني على غزة

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 184
العشرات في أمستردام يتظاهرون ضد العدوان الصهيوني على غزة

نظم العشرات وقفة احتجاجية بالعاصمة الهولندية أمستردام، السبت؛ احتجاجا على العدوان الصهيوني على قطاع غزة ، مرددين هتافات  من قبيل "فلسطين حرة" و"إسرائيل إرهابية"، حاملين الأعلام الفلسطينية.


وجرى تنظيم الوقفة في ساحة "دام" استجابة لدعوة "البيت الفلسطيني" (منظمة أهلية) في هولندا؛ حيث طالب المشاركون فيها بوقف الهجمات الصهيونية على غزة.


فيما شهدت الوقفة توترا لفترة قصيرة بين المحتجين ضد الهجمات الإسرائيلية من جهة وبين مجموعة مناهضة للاحتجاج رفعت العلم الإسرائيلي.

وتوصلت حركة "الجهاد الإسلامي" والاحتلال لوقف إطلاق نار، صباح الخميس، عقب هجامات صهيونية استمرت يومين، وأسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيا، وأكثر من مائة جريح، فيما أطلقت سرايا القدس  الجناح المسلح لحركة الجهاد أكثر من 300 قذيفة على مناطق إسرائيلية، لم تسفر عن وقوع قتلى.

 

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