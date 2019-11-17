اليوم.. ثالث جلسات محاكمة "راجح" وثلاثة آخرين في مقتل البنا

تبدأ ثالث جلسات محاكمة "محمد راجح" و3 آخرين في اتهامهم بقتل شهيد الشهامة "محمود البنا"، وذلك بعدما تأجلت القضية من خلال محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بمحكمة شبين الكوم في المنوفية.

ومن المنتظر أن تعقد اليوم ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل البنا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، بمجمع محاكم شبين الكوم، والمتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح وثلاثة آخرين محبوسين لاتهامهم بقتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم لمرافعات فريق الدفاع عن المتهمين في القضية.

وحسب شهود عيان، فقد شهد محيط محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية صباح اليوم الأحد، تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن العام ورجال المباحث في استمرار جلسات محاكمة راجح، حيث تم إغلاق محيط المحكمة إغلاق جميع الشوارع المؤدية للمحكمة برجال الأمن المركزي وقوات الأمن وتشكيل دروع بشرية من رجال الأمن حول المحكمة.

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