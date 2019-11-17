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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالقدس المحتلة

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 176
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالقدس المحتلة

استشهد شاب فلسطيني صباح الأحد، برصاص قوات الاحتلال خلال مطاردته برفقة عدد من الشبان بمدينة القدس المحتلة.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن الشاب استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال على حاجز النفق على الطريق بين بيت لحم والقدس المحتلة، فيما زعم إعلام الاحتلال أن الشاب أصيب بجروح خطيرة وأجريت له محاولات إنعاش في المستشفى قبل أن يفارق الحياة.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من مناطق القدس والضفة الغربية المحتلة، بزعم أنهم مطلوبون ومشاركون في أعمال مقاومة ومقاومة شعبية، وجرى تحويلهم إلى مراكز التحقيق المختلفة.
يذكر أن قوات الاحتلال تشن بشكل شبه يومي حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، ويتعمد قتل الفلسطينيين وسرقة أراضيهم بحجج كاذبة.

 

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