Responsive image

17
نوفمبر

الأحد

26º

17
نوفمبر

الأحد

 خبر عاجل
  • عاجل. سقوط عدد من القتلى والمصابين إثر سقوط برج كهرباء محطة الوراق
     منذ 4 ساعة
  • مقتل ضابط شرطة في مدينة كرمنشاه خلال مواجهات مع محتجين هاجموا مقرا للشرطة.
     منذ 5 ساعة
  • احتجاجات في مدينة كرمنشاه غربي البلاد تخللتها مواجهات وهجوم مسلح على مقر للشرطة.
     منذ 5 ساعة
  • إضراب واسع في الدوائر الحكومية والأهلية والمدارس في النجف الأشرف وإغلاق طرق رئيسية
     منذ 7 ساعة
  • استشـهاد شاب مقدسي برصاص الاحتلال غرب بيت جالا قبل قليل
     منذ 7 ساعة
  • كتائب القسـ.ـام: قرار الرد على عملية خانيونس صدر من قائد هيئة الأركان محمد الضيف بالرد بما يوازي حجم الاعتداء وتم تحديد ضوابط المهمة
     منذ 23 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:51 صباحاً


الشروق

6:16 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:38 مساءاً


المغرب

5:03 مساءاً


العشاء

6:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

نادي الأسير: نائل البرغوثي دخل عامه الـ40 داخل سجون الاحتلال

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 184
نادي الأسير: نائل البرغوثي دخل عامه الـ40 داخل سجون الاحتلال

كشف نادي الأسير الفلسطيني، عن أن عميد الأسرى "نائل البرغوثي" البالغ من العمر 62 عاما من رام الله بالضفة الغربية المحتلة، دخل عامه الـ40 في سجون الاحتلال، وهي أطول فترة اعتقال يقضيها أسير فلسطيني.

وفي بيان صادر عن نادي الأسير، أشار  إلى أن البرغوثي من بلدة كوبر شمالي رام الله، واجه الاعتقال منذ عام 1978، وقضى 34 عاما في سجون الاحتلال بشكل متواصل، قبل أن يفرج عنه ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011، ولكن أعيد اعتقاله مجددا عام 2014.

وكان  البرغوثي قد عا خلال رسائل عدة من داخل سجون الاحتلال، إلى الوحدة الوطنية كمخرج أول لتحرير الأسرى المعاد اعتقالهم، مشددا على أهمية وحدة الهدف والرؤية والبرنامج الوطني ورفع راية الوطن والأمة.

وفي أواخر عام 2018 قتلت قوات الاحتلال ابن أخيه صالح البرغوثي، واعتقلت عاصم وهو شقيق الشهيد صالح، واعتقلت والدهم عمر البرغوثي وزوجته سهير البرغوثي، وأفراد عائلته، وهدمت منزلين للعائلة، عدا عن عمليات التنكيل التي تعرضت له العائلة ولا تزال، علمًا بأن غالبية عائلته تعرضت للاعتقال عشرات المرات على مدار سنوات الاحتلال.

يُجدر الإشارة إلى أن البرغوثي حكم عليه بالسجن المؤبد و18 عاما، وقد رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه رغم مرور العديد من صفقات التبادل والإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers