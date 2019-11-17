نادي الأسير: نائل البرغوثي دخل عامه الـ40 داخل سجون الاحتلال

كشف نادي الأسير الفلسطيني، عن أن عميد الأسرى "نائل البرغوثي" البالغ من العمر 62 عاما من رام الله بالضفة الغربية المحتلة، دخل عامه الـ40 في سجون الاحتلال، وهي أطول فترة اعتقال يقضيها أسير فلسطيني.

وفي بيان صادر عن نادي الأسير، أشار إلى أن البرغوثي من بلدة كوبر شمالي رام الله، واجه الاعتقال منذ عام 1978، وقضى 34 عاما في سجون الاحتلال بشكل متواصل، قبل أن يفرج عنه ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011، ولكن أعيد اعتقاله مجددا عام 2014.

وكان البرغوثي قد عا خلال رسائل عدة من داخل سجون الاحتلال، إلى الوحدة الوطنية كمخرج أول لتحرير الأسرى المعاد اعتقالهم، مشددا على أهمية وحدة الهدف والرؤية والبرنامج الوطني ورفع راية الوطن والأمة.

وفي أواخر عام 2018 قتلت قوات الاحتلال ابن أخيه صالح البرغوثي، واعتقلت عاصم وهو شقيق الشهيد صالح، واعتقلت والدهم عمر البرغوثي وزوجته سهير البرغوثي، وأفراد عائلته، وهدمت منزلين للعائلة، عدا عن عمليات التنكيل التي تعرضت له العائلة ولا تزال، علمًا بأن غالبية عائلته تعرضت للاعتقال عشرات المرات على مدار سنوات الاحتلال.

يُجدر الإشارة إلى أن البرغوثي حكم عليه بالسجن المؤبد و18 عاما، وقد رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه رغم مرور العديد من صفقات التبادل والإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات.