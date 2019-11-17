فلسطين.. إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال لوقفة تضامنية مع الصحفي "عمارنه"

أصيب عدد من الصحفيين الفلسطينيين، جراء قمع قوات الاحتلال لوقفة تضامنية مع الصحفي "معاذ عمارنة"، الذي أصيب في عينه اليسرى على يد جيش الاحتلال.

وحسب مصادر فلسطينية، فإن نحو 4 صحفيين أصيبوا جراء القمع الصهيوني لوقفة ببيت لحم، للتضامن مع عمارنة"، كما تم اعتقال المصور الصحفي "حمد طقاطقة" والصحفي "أحمد تنوح" بعد قمع الفعالية.



وكان العمارنة قد أصيب في عينه اليسرى بعيار مطاطي، أثناء تغطيته للمواجهات التي اندلعت الجمعة الماضي، احتجاجًا على مصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال بقرية "صوريف" قرب الخليل.

واستنكر تجمع الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين في تركيا استهداف المصور عمارنة، مطالبا المؤسسات الدولية المعنية بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمها المتصاعدة بحق الصحفيين، مُشيرين إلى أن تلك الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، وهي ترقى إلى جريمة حرب.

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