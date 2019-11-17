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تجمع إعلامي فلسطيني: استهداف قناص صهيوني لعمارنة يرقى لـ"جريمة حرب"

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 120
تجمع إعلامي فلسطيني: استهداف قناص صهيوني لعمارنة يرقى لـ"جريمة حرب"

طالب تجمع الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين في تركيا،  في بيان صدر عنهم في تركيا بعنوان "عين معاذ.. عين الحقيقة" على خلفية استهداف المصور الصحفي معاذ عمارنة، الذي أفقدته رصاصة قناص إسرائيلي، عينه اليسرى ، كافة المؤسسات الدولية المعنية، بالضغط على إسرائيل، لوقف جرائمها المتصاعدة بحق الصحفيين، والتي ترقى لـ"جريمة حرب".

 

ورغم أن عمارنة (35 عاماً) كان يحمل كاميرته ويرتدي سترة الصحفي، إلا أن ذلك لم يحُل دون تعرضه لرصاص الاحتلال جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان الصحفيين، "يستنكر تجمع الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين في تركيا الاعتداء الذي استهدف المصور الصحفي معاذ عمارنة، حيث تعرض لإصابة خطيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أفقدته عينه اليسرى أثناء تغطيته الصحفية لفعالية مناهضة للاستيطان".

وشدد التجمع بالقول "نطالب كافة المؤسسات الدولية المعنية، وخاصة الاتحاد الدولي للصحفيين، للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف جرائمه المتصاعدة بحق الصحفيين، بهدف حجب الحقيقة عن جرائمه اليومية يحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وأصيب عمارنة وهو من بيت لحم، بالرصاص الحي في عينه اليسرى، خلال تغطيته مواجهات بين متظاهرين والجيش الإسرائيلي، غربي مدينة الخليل، الجمعة الماضية.

ويعمل معاذ مصورا حرا لموقع صحفي محلي، وعادة ما يوثق المواجهات مع الاحتلال جنوبي الضفة الغربية.

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