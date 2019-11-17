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الجهاد الإسلامي تحذّر نتنياهو من التلاعب بـ"وقف إطلاق النار"

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 109
الجهاد الإسلامي تحذّر نتنياهو من التلاعب بـ"وقف إطلاق النار"


حذّرت حركة الجهاد الإسلامي، الأحد 167 نوفمبر ، رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، من التلاعب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي توصّل إليه الطرفان الخميس الماضي، برعاية مصرية.

جاء ذلك .

وقال خالد البطش، في تعقيب على تصريحات نتنياهو، التي نشرت على حسابه على تويتر، ونفى خلالها تقديم أي تعهدات أدت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وبين الحركة الخميس الماضي في تصريح : "نحذر من محاولة جديدة لتلاعب نتنياهو بوقف إطلاق النار الذي تم برعاية القاهرة، مع إدراكنا أن نتنياهو بذلك يخاطب جمهوره الداخلي بحثا عن مخرج وإفلات سقوطه السياسي".

وبيّن أن حركته تنتظر رد "مصر (التي رعت وقف النار) على تصريحات نتنياهو".

وقام الارهاب الصهيوني بعملية اغتيال استهدفت القيادي بهاء أبو العطا القيادي في "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي وزوجته شرقي غزة فجر الثلاثاء، ما فجر مواجهة أطلق فيه من قطاع غزة نحو 400 صاروخ الثلاثاء واستمرت حتى الخميس الماضي.

فيما شنّ الاحتلال هجمات أسفرت عن ارتقاء 34 شهيدًا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجروح مختلفة، قبل أن يعلن عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية وأممية.

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