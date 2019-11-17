بالأسماء.. مصرع 9 أشخاص وإصابة 9 اخرون في حادث على الطريق الصحراوي الشرقى بسوهاج

لقي 9 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 9 اخرون ، في تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي سوهاج - البحر الأحمر دائرة مركز أخميم.

وتبين وقوع الحادث بين سيارة ميكروباص، وأخرى بيجو، باتجاه أسيوط - سوهاج الصحراوى الشرقى، مما نتج عنه مصرع كل من الطفلة ( آسيل عبدالعال 4 سنوات ) و (على سعيد 19 عاما ) و( على محمد 19 عاما ) و( محسن عبدالمنعم 30 عاما ) و( مصطفى محمد 16 عاما ) و(محمد عبدالمنعم 24 عاما) و(مصطفى كمال الدين 19 عاما) و (جمال حسن 54 عاما) و( حسن سيد 34 عاما )..

كما جرت إصابة كل من ( مختار صلاح 28 عاما ) و( سيد على 24 عاما ) ورفاعى عادل 30 عاما ) و( عبدالعال مطاوع 33 عاما ) و( إسلام على 24 عاما ) و( فارس عبدالعليم 19 عاما ) و( أم هاشم محمد 52 عاما ) والطفلين ( حمزة عبدالعال 6 أعوام ) وشقيقته ( روفيدة عبدالعال 5 أعوام ) وتم نقلهم لمستشفيات سوهاج العام و سوهاج الجامعى وأخميم المركزى و سوهاج التعليمى.