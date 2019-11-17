محامي "شهيد الشهامة":شرط السن مخالف لمبادئ الشريعة .. والمتهم راجح يفصله عن السن القانونية أثناء ارتكاب الواقعة 24 يوما فقط.

كشف نضال مندور محامى أسرة شهيد الشهامة " محمود البنا "، اليوم الأحد، بمحكمة شبين الكوم الجزئية ، أنه سيقدم طعنا باستثناء شرط السن القانونية للمتهم راجح.

موضحا ، أن المتهم يفصله عن السن القانونية أثناء ارتكاب الواقعة 24 يوما فقط، ما يجعله مدركا تمامًا ومسئول عن أفعاله.

ولفت إلي ، أن شرط السن مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية ما يجعله غير دستورى.

كانت محكمة شبين الكوم الجزئية، قد قررت بعد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع ، إثبات سن المتهم الرئيسي محمد راجح وهو 17 سنة و11شهرا و6 أيام، ليفصله عن السن القانونية 24 يومًا لتستمر المحاكمة أمام جنايات الأحداث.

وأضاف أنه فى حالة قبول الطعن ستقوم المحكمة بإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، وتعاد القضية مرة أخرى على ضوء قبول الطعن، مشيراً الى أنه غالبا ما سيتم تأجيل القضية لجلسة أخرى للنطق بالحكم وأنه من الصعب اتخاذ قرار وإصدار حكم اليوم.

كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، قد قررت حبس كل من مصطفى (محمد مصطفى- 17 سنة- طالب) و(محمد أشرف راجح - 18 سنة-طالب) و(إسلام عاطف- 17 سنة- طالب)، و(إسلام إسماعيل) لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا -طالب بالصف الثاني الثانوي)، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، بتعنيف فتاة ومعاكستها في الشارع، فاصطحب المتهم أصدقاءه وعقدوا العزم على الانتقام من المجني عليه وقتلوه في وضح النهار وتركوه غارقًا في دمائه وفروا هاربين.