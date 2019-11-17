إندونيسيا تدين هجمات الاحتلال في غزة

أدانت الحكومة الإندونيسية، الأحد، استهداف الاحتلال الصهيوني المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

ودعا متحدث الحكومة الإندونيسية تيوكو فايزاسياه، الأطراف إلى خفض التوتر في المنطقة، مدينا هجمات الاحتلال في غزة، بحسب وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

والثلاثاء الماضي، شنت إسرائيل عملية عسكرية استمرت يومين، بدأتها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

وأسفرت تلك العملية، وفق وزارة الصحة، عن استشهاد 34 فلسطينيا، وأكثر من 100 جريح، فيما أطلق الجناح المسلح لـ "الجهاد" أكثر من 300 قذيفة على مناطق محتلة.