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الإحتلال يعتقل 3 مقدسيين خلال مظاهرة تضامن مع غزة

منذ 3 ساعة
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الإحتلال يعتقل 3 مقدسيين خلال مظاهرة تضامن مع غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ، مساء الأحد، 3 فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، خلال مشاركتهم في تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة ، انطلقت قرب مستوطنة "التلة الفرنسية" شمالي القدس المحتلة.

وقال الشهود إن عددًا من المستوطنين تواجدوا قرب التظاهرة التضامنية، في محاولة للتأثير على سيرها وإعاقتها.

ورفع المتظاهرون صورًا لعدد من الشهداء الذي سقطوا خلال العدوان الأخير على غزة.

ومنذ فجر الثلاثاء وحتى فجر الخميس، شنّ عملية إرهابية على غزة، بدأها باغتيال القائد البارز في سرايا القدس، الذراع المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته، وأسفرت إجمالا عن ارتقاء 34 شهيدًا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.

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