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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة

منذ 44 دقيقة
عدد القراءات: 68
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

تداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يُظهر اقتحام جنود الاحتلال لمخيم الجلزون برام الله واعتقال حازم خليفة بعد مداهمة منزله.

كما داهمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من مدينة الخليل واعتقلت كلا من غسان الشريف وحازم أبو صبيح وأحمد المسالمة قاسم المسالمة، إضافة إلى مداهمة منزل الأسيرين المحررين بلال أبو سنينة ومعروف أبو فارة بالمدينة.

فيما أصيب شابا فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الإرسال برام الله، بينما اعتقل زيد سرحان من مخيم الفارعة قرب مدينة طوباس، والأسير المحرر عمر ساري من طولكرم.

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