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بسبب حملة التضامن معه... الاحتلال يعزل الأسير البرغوثي

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 153
بسبب حملة التضامن معه... الاحتلال يعزل الأسير البرغوثي


قررت سلطات سجون الاحتلال الصهيوني، نقل أقدم أسير فلسطيني إلى العزل الانفرادي، بسبب حملة تضامنية فلسطينية معه.

وفي بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، فإن إدارة معتقلات الاحتلال عزلت الأسير نائل البرغوثي "62 عاما" في زنازين معتقل بئر السبع/إيشل، وهددته بالنقل إلى معتقل آخر.

وأشار نادي الأسير إلى أن إدارة المعتقلات أدعت في اتخاذها إجراء العزل بصدور تصريحات عن الأسير البرغوثي بمناسبة دخوله عامه الـ40 في الأسر.

وفي الختام اعتبر نادي الأسير هذه الخطوة عملية انتقامية تنفذها إدارة المعتقلات بحق الأسير البرغوثي، موضحة أن البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في الأسر ومدتها 40 عاما، حيث قضى 34 عاما بشكل متواصل، وتحرر في صفقة وفاء الأحرار عام 2011، إلى أن أُعيد اعتقاله مجددا عام 2014 إلى جانب العشرات من المحررين، وأعادت له حكمه السابق ومدته المؤبد و18 عاما.

وكانت هيئات فلسطينية مهتمة بشؤون الأسرى، قد نظمت وقفة تضامن في رام الله، وبالتزامن مع قضاء الأسير نائل البرغوثي 40 عاما من عمره داخل سجون الاحتلال.

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