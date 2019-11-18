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الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين في حادث انيهار برج كهرباء

وفاة وفاة 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين

منذ 12 ساعة
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الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين في حادث انيهار برج كهرباء

أفادت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن وزارة الصحة، أن حصيلة المصابين والقتلي في حادث انيهار برج كهرباء في منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة هي وفاة وفاة 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفيي أوسيم المركزي وإمبابة العام، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا ان جميع الحالات تتلقى الرعاية والعلاج اللازم، فيما تم نقل المتوفين لمستشفى أوسيم.


وانهار برج كهرباء في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، المتاخمة للقاهرة، صباح اليوم الأحد..

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة "الجزيرة"، انهيار أحد أبراج الضغط العالي المولدة للكهرباء، من دون أن تتضح بعد أسباب الحادث. 

وشوهد رجال الحماية المدنية أثناء بحثهم عن ضحايا في مكان الحادث. بينما وصلت سيارات الإسعاف لنقل القتلى والمصابين إلى المستشفى.

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