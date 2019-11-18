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القبض على المتهمين بالتنمر على طالب سوداني وإحالتهم للنيابة (فيديو)

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 279
القبض على المتهمين بالتنمر على طالب سوداني وإحالتهم للنيابة (فيديو)

تمكنت قوات الأمن من ضبط على ثلاثة شباب متهمين في واقعة التنمر على طالب جنوب سوداني، والسخرية منه من عبر فيديو بثوه عبر تطبيق تيك توك، وموقع “فيس بوك”.

وقررت أجهزة الأمن إحالة الشباب المتهمين بالتنمر إلى النيابة العامة للتحقيق.

كان مصدر أمني قد كشف أن الأجهزة الأمنية تفحص وتحقق في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل، لاعتراض شابين طريق طفل يتضح من ملامحه أنه من أصول إفريقية، وقاما بالتنمر عليه بسبب بشرته السوداء.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو لشابين اعترضا طريق شاب يتضح من ملامحه أنه إفريقي، حيث اعتديا عليه لفظيًا بالتنمر عليه بسبب بشرته السوداء.

وظهر بالفيديو شابان أحدهما يدعى “سيد حسن”، واعترضا طريق الشاب أثناء ذهابه إلى المدرسة، وقاما بالتنمر عليه، مطالبين منه التصوير معه بنوع من الاستهزاء والسخرية منه، فيما طالب الشاب الإفريقي تركه لتأخره عن ميعاد المدرسة، ليرد عليه الآخر قائلًا: “مستر محمود ده حبيبي وصاحبي.. وأنا عايز اتصور الصورة الجميلة بس”، في إشارة للسخرية منه.

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