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واشنطن تعتزم إعلان "شرعية" مستوطنات إسرائيل بالضفة

منذ حوالى ساعة
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واشنطن تعتزم إعلان "شرعية" مستوطنات إسرائيل بالضفة

أفادت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، الإثنين، بأن وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، يعتزم إعلان تغيير موقف بلاده الخاص بعدم شرعية المستوطنات الصهيونية بالضفة الغربية.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي من شأنها تقويض مطالب الفلسطينيين بدولة مستقلة.

وحسب الوكالة، فإنه من المتوقع أن يتنصل بومبيو، الإثنين، من مذكرة قانونية للخارجية الأمريكية تعود للعام 1978 وتنص على أن المستوطنات في الأراضي المحتلة "تتعارض مع القانون الدولي".

وأضافت - بناء على مسودة من تصريحات بومبيو حصلت عليها – أن إدارة ترامب تعتقد بأن المسائل القانونية الخاصة بالمستوطنات هي شأن يخص المحاكم الإسرائيلية.حسب زعمه.

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