واشنطن تُحذر رعاياها من السفر لـ" القدس والضفة وغزة"

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم الثلاثاء رعاياها من السفر إلى 3 مدن عربية.

جاء ذلك حسب ما أعلنته السفارة الأمريكية بالقدس، حيث أرسلت تحذيرات للمواطنين الأمريكيين المتواجدين في الكيان الصهيوني، من السفر إلى القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وحسب موقع "والاه" الصهيوني، فإن تلك التحذيرات تأتي في أعقاب القرار الأمريكي الجديد باعتبار المستوطنات بالضفة، غير مناقضة للقانون الدولي، ذلك فإن هناك تخوفات أمريكية، من تعرض المواطنين الأمريكيين لهجمات انتقامية بهذه المناطق، في أعقاب القرار الجديد بشأن المستوطنات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، قد أعلن أمس الاثنين أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، مخالفة للقانون الدولي.