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تعليقًا على إعلان بومبيو.. ساندرز يؤكد: المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين غير قانونية

منذ 10 دقيقة
عدد القراءات: 73
تعليقًا على إعلان بومبيو.. ساندرز يؤكد: المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين غير قانونية

أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، وأحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، "بيرني ساندرز"، على أن المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.

جاء ذلك حسب ما كتبه ساندرز، عبر حسابه على تويتر حيث قال: المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهذا واضح من القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة.

جاء ذلك تعليقًا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي "مارك بومبيو"، مساء أمس الاثنين، شرعية المستوطنات وعدم اعتبارها مخالفة للقانون الدولي، كما تنص مذكرة قانونية أمريكية تعود للعام 1978.

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