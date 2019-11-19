قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينيا بعد مداهمات بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت 30 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أشقاء وأطفال.

وحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 15 مواطنا من بلدة العيساوية بالقدس، كما سلمت 7 آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها".

كما اعتقل الصهاينة بعضًا من مخيم العروب وبلدة سعير بمحافظة الخليل جنوب الضفة، وصل عددهم إلى 5 فلسطينيين بينهم 4 فتية، فيما جرى اعتقال 5 آخرين من عدة بلدات فى محافظة رام الله والبيرة، و3 مواطنين من محافظة جنين، ومواطن واحد من كل من نابلس وبلدة بدو بضواحى القدس.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تشن بشكل يوميًا، حملات مداهمة واعتقال تطال عشرات الشبان الفلسطينيين فى مختلف المناطق الفلسطينية بحجج وذرائع مختلفة، حيث وصل عدد المعتقلين بسجون الاحتلال نحو6500 من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين.

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