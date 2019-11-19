العفو الدولية: رغم محاولة شرعنته امريكا للاستيطان سيبقى "جريمة حرب"



أدانت منظمة "العفو"، اليوم الثلاثاء،في بيان نشرته على موقع "تويتر"، محاولة إضفاء الولايات المتحدة "شرعية" على المستوطنات الصهيونية ، معتبرة أن الاستيطان في الأراضي الفسلطينية المحتلة سيبقى "جريمة حرب".

جاء ذلك تعليقا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، أنّ بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الصهيونية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية: "تعتقد الولايات المتحدة بإعلانها الذي وجهته للعالم -الإثنين-، أنها وإسرائيل فوق القانون، وأنه بإمكان إسرائيل استمرار انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان للفلسطينيين، وأن واشنطن تدعمها بقوة في ذلك".

وأضافت: "إعلان واشنطن لن يغير القانون الواضح جليا الذي ينص على أن بناء وصيانة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة -بما فيها القدس الشرقية- ينتهك القانون الدولي ويرقى إلى جرائم الحرب".

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" وليس "صنع في إسرائيل" على السلع المنتجة في المستوطنات.