هكذا تضامن صحفيون فلسطينيون مع الصحفي "عمارنة"

منذ 3 يوم

ندّد عشرات الصحفيين الفلسطينيين، الثلاثاء، خلال وقفة نظمتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أمام مقر النقابة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة ، باستهداف الاحتلال الصهيوني للمصور الصحفي معاذ عمارنة (35 عاما)، الذي فقد عينه، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه.

ورفع المشاركون صورا للمصور "عمارنة" الذي أفقدته رصاصة قناص صهيوني، عينه اليسرى، الجمعة الماضية.

وضمد الصحفيون المشاركون أعينهم اليسرى بلاصق طبّي، تضامنا مع المصور الصحفي المصاب.

وقال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن جهودا تبذل "لمعاقبة ومساءلة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين عامة، وعمارنة خاصة".