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تأجيل انطلاق الجولة الثانية لمباحثات سلام السودان

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 408
تأجيل انطلاق الجولة الثانية لمباحثات سلام السودان

أعلن توت قلواك مانمي، رئيس لجنة الوساطة بمباحثات السلام السودانية، الثلاثاء، تأجيل انطلاق الجولة الثانية للمفاوضات بين الخرطوم والحركات المسلحة، إلى 10 ديسمبر المقبل.

وكان من المقرر أن تنطلق الجولة الثانية للمفاوضات بعاصمة الجارة الجنوبية جوبا، الخميس.

وفي تصريح للأناضول، قال قلواك مانمي؛ رئيس لجنة الوساطة من جانب دولة جنوب السودان: "أعلنا تأجيل انطلاق الجولة الثانية من مباحثات الأطراف السودانية حتى 10 ديسمبر بدلا عن التاريخ الذي كان محددا لها في 21 من الشهر الجاري (الخميس)".

وعزا التأجيل إلى "ارتباط بعض الحركات المسلحة بورش عمل ذات صلة بالعملية السلمية في السودان".

وأشار قلواك إلى اكتمال كافة الترتيبات من جانب حكومة دولة جنوب السودان، لاستضافة الأطراف السودانية في جوبا، نافيا أن تكون هناك أي خطوة لنقل المباحثات لأي مكان آخر.

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