من أجل "دبلة ومحمول و600 جنيه" نجار يقتل عجوزا بالإسكندرية

في ظل انتشار الفقر ، الذي يعاني منه الشعب في ظل نظام عبدالفتاح السيسي ، والذي يدفع المواطنين إلي أرتكاب أبشع الجرائم ، والتي ارتفعت بشكل كبير منذ استيلاء السيسي علي الحكم ، اعتراف نجار بقتله «عجوز محرم بك» أمام رجال المباحث، عقب ضبطه. وقال فى محضر الشرطة: «كنت عايز أى فلوس علشان كنت بانام فى الشوارع والمساجد، وعرفت إن الست دى عايشة لوحدها ومعاها فلوس فقررت سرقتها، لكن هى صرخت فخلصت عليها وسرقت دبلة فضة وتليفون محمول و600 جنيه، وبعت المسروقات لكن قبضوا عليا».

البداية عندما تلقى ضباط قسم محرم بك بلاغًا، بوفاة ربة منزل- 60 سنة- تُقيم بمفردها فى شقتها، وتبين العثور عليها مسجاة على ظهرها فى الصالة بكامل ملابسها «ممزقة»، وملفوف حول رقبتها إيشارب، وعدم وجود إصابات ظاهرية وسلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة نومها، وباستجواب ابنتها-30 سنة- ربة منزل باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية، وهاتف محمول الخاصين بوالدتها من داخل الشقة.

وقال المتهم فى التحقيقات: «أنا مش شغال.. ومش عندى فلوس.. متعود أنام فى المساجد، والحدائق العامة، ويوم الجريمة كنت فى مسجد أسفل بيت المجنى عليها، وشوفتها أثناء دخولها منزلها بمفردها وكنت باسمع من الناس إنها معاها فلوس كتير.. وهى عايشة لوحدها».

وأضاف: «صعدت لشقتها.. وفى نيتى هسرقها وأنزل هى ونايمة، وكتمت أنفاسها بعد ما حاولت تصرخ وتلم الناس اللى فى العمارة».

وتابع: «جبت إيشارب ولفيته على رقبتها للتأكد من أنها فارقت الحياة، وبدأت أفتش فى الشقة عن الفلوس والدهب، ولقيت 600 جنيه ودبلة فضة وتليفون محمول، وهربت علشان محدش يشوفنى،.