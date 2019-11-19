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استئصال عين المصور "معاذ عمارنة"

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 428
استئصال عين المصور "معاذ عمارنة"

استأصل الأطباء في مستشفى "هداسا" بمدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، عين الزميل المصور معاذ عمارنة، بعدما قرّرت لجنة الأطباء إمكانية الاستئصال للعين اليسرى التالفة، والإبقاء على الرصاصة التي استقرت داخل العين.

واستمرت العملية عدّة ساعات، قبل تحويل عمارنة إلى غرفة العناية المركزة.

وأكّدت عائلة عمارنة تواصلها مع مستشفيات في عدد من الدول للبحث عن إمكانية استخراج الرصاصة، لكن دون أن تتوفّر الإمكانية.

في سياق متصل، نفّذ مجموعة من الصحفيين في بيت لحم فعالية تضامنية مع الزميل معاذ، عبر طباعة ملصقات تضمّ صوره، ووزعوها على المركبات والمحال التجارية.

وفي ذات السياق، شاركت عائلة عمارنة في اعتصام وصحفيون ونشطاء في فعالية تضامنية معه أمام كنيسة المهد في المدينة، ووزعوا الصّور والملصقات التي طبعت بلغات عدّة على السّياح الأجانب في المدينة.

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