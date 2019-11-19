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"الجملي" يبدأ رسميا مشاورات تشكيل الحكومة مع الأحزاب

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 312
"الجملي" يبدأ رسميا مشاورات تشكيل الحكومة مع الأحزاب

بدأ رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، الثلاثاء 19 نوفمبر ، رسميا، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الجملي في تصريحات إعلامية: "اليوم، تنطلق الاتصالات الرسمية مع الأحزاب السياسية، وفي وقت لاحق ستكون هناك مشاورات مع المنظمات الوطنية وعدد من الكفاءات حول موضوع تشكيل الحُكومة".

وفي تصريحات سابقة، أكد الجملي أن "الحكومة ستكون في خدمة انتظارات الشعب التونسي"، مشيرا إلى أن "المقياس في اختيار أعضائها هو الكفاء والنزاهة مهما كانت انتماءاتهم السياسية".

وأضاف: "سأكون منفتحا على كل القوى السياسية لإعداد برنامج حكم مشرك يخدم الانتظارات المذكورة، بالتنسيق مع كل الأحزاب المتعاونة في ذلك، ودون التحفظ عن أي حزب يريد خدمة مصلحة تونس".
ومساء الاثنين، التقى الجملي برئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، في قصر الضيافة بقرطاج.
والجمعة الماضي، كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد الجملي بتشكيل الحكومة؛ إثر اقتراح الأخير من حركة "النهضة".

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