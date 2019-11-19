مجلس النواب مستنكرا موقف أميركا من المستوطنات الصهيونية: "قرارها هو والعدم سواء"

استنكر مجلس النواب، تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي قال فيه إن المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي.

وقال علي عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إنه لا مشروعية على الإطلاق لبناء الاحتلال لمستوطنات على أراض محتلة".

وأضاف عبد العال: «باسمي وباسم مجلس النواب، أستنكر هذا الأمر جملة وتفصيلا، وإن قرار وزير الخارجية الأميركي هو والعدم سواء».

جاء ذلك غداة إعلان وزير الخارجية الأميركي، بومبيو، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية «مخالفة للقانون الدولي».

وأكد أنه طبقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا يجوز على الإطلاق أن تتخذ السلطة المُحتلة أي إجراءات من شأنها تغيير طبيعة الأراضي أو السكان.

وأدانت عدة دول ومنظمات عربية ودولية، الثلاثاء، «شرعنة» الولايات المتحدة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.