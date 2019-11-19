بـ"اليوم العالمي للطفل".. الاحتلال اعتقل 745 طفلا فلسطينيا بـ2019

أصدر نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، في تقرير له عشية يوم الطفل العالمي، الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، ويوافق تاريخ توقيع 192 دولة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989 ، أن الاحتلال اعتقال أكثر من 745 طفلا فلسطينيا منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية الشهر الماضي.

وقال إن "سلطات الاحتلال اعتقلت 745 طفلاً فلسطينياً تقل أعمارهم عن 18 عاماً، منذ بداية العام الحالي 2019، وحتى نهاية أكتوبر الماضي" ، منهم 200 طفل فلسطيني لازالوا في سجونها".

وجاء في التقرير أن "إسرائيل ترتكب انتهاكات متعددة بحق الأطفال الفلسطينيين خلال فترة اعتقالهم ومنها حرمانهم من استكمال الدراسة، وحرمان بعضهم من زيارات عائلاتهم لهم داخل السجن، أو الحصول على علاج مناسب".

ولفت أن إسرائيل أقرت منذ العام 2015 قوانين تشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال المعتقلين وصلت في بعض الحالات إلى السجن المؤبد.

وأوضح أنه منذ سنة 2015 تم توثيق عشرات الحالات لأطفال أطلقت قوات الاحتلال النار تجاههم بشكل مباشر ومتعمد خلال عمليات اعتقالهم، عدا عن ضربهم بشكل مبرح وتوجيه الشتائم وتهديدهم والضغط عليهم.

وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين.

وحسب بيانات رسمية فلسطينية، تعتقل إسرائيل في سجونها 5700 فلسطيني، بينهم 48 امرأة و500 معتقل إداري، و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.