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الحوثيون يعلنون الإفراج عن سفينتي كوريا الجنوبية

منذ 2 يوم
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الحوثيون يعلنون الإفراج عن سفينتي كوريا الجنوبية

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، الإفراج عن سفينتين كوريتين جنوبيتين احتجزتهما قواتها مساء الاثنين الماضي جنوب البحر الأحمر.

جاء ذلك حسب ما أكده نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية "حسين العزي"، في سلسلة تغريدات نشرها ليلة الأربعاء قال فيها: تم الأمر بالإفراج عن السفن الكورية في إطار التفاهمات الودية بين صنعاء وسيئول.


وأضاف المسئول الحوثي: بعد التحقق من مدنية السفن واعتذار الطاقم والوقوف أيضا على حقيقة الأسباب التي وقفت وراء هذه المخالفة، والتي تبين من واقع التحقيق أنها تعود إلى اضطرار السفن للهروب إلى مياهنا الإقليمية تحت ضغط الرياح وهيجان البحر.


وتابع العزي: وبهذا تكون القوات البحرية وخفر السواحل قد سجلت انتصارين جديدين وهما: الانتصار لسيادتنا اليمنية وسلامة الملاحة البحرية التي ترتكز في جوهرها على احترام المياه الإقليمية للدول والتقيد بالقانون الدولي للبحار، والانتصار لمدنيتنا وأخلاقنا اليمنية من خلال تقديرنا لمدنية السفن وتفهمنا لظرف طاقمها.


واختتم العزي تغريداته قائلاً:  يبقى الجانب الآخر من مياهنا الإقليمية غصة في القلب نظرا لتفريط قوى الارتزاق والعمالة في سيادة الشعب على ذلك الجزء من أرضنا ومياهنا والتي حولتها تلك القوى إلى منافذ لتهريب المخدرات وعناصر القاعدة وداعش.


وكانت خارجية كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أن القوات اليمنية احتجزت 3 سفن، تعود 2 منها لكورية الجنوبية وواحدة سعودية، في مياه البحر الأحمر على بعد 15 ميلا من جزيرة كمران في اليمن.

 

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