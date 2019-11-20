بالفيديو.. جيش الاحتلال يستهدف مواقع بسوريا.. وسقوط قتلى ومُصابين

أشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية، إلى مقتل مدنيين وإصابة آخرين، جراء قصف صهيوني استهدف مناطق متفرقة في محيط العاصمة دمشق.



وحسب وكالة سانا، فإن شظايا أحد الصواريخ الصهيونية أصابت منزلاً في بلدة سعسع جنوب غرب دمشق، ما أسفر عن تدمير المنزل ومقتل شخصين، وإصابة عدد آخر.

ومن جانبه أكد جيش الاحتلال، على أنه شن ضربات على مواقع عسكرية في دمشق الأربعاء، ردًا على إطلاق صواريخ من سوريا.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر أشار جيش الاحتلال، إلى أنه شن ضربة على نطاق واسع استهدفت مواقع للنظام السوري وفيلق القدس الإيراني.

وأضاف: نفذنا للتو هجمات على أهداف عسكرية لفيلق القدس الإيراني والقوات المسلحة السورية في سوريا، بما في ذلك صواريخ أرض جو ومقار قيادة عسكرية ومستودعات وقواعد عسكرية.



وقال جيش الاحتلال أن صاروخا سوريا مضادا للطيران أطلق خلال استهداف مواقع الإرهاب السورية والإيرانية على الرغم من التحذيرات الواضحة بالامتناع عن القيام ذلك.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن صباح أمس الثلاثاء، اعتراض القبة الحديدية أربعة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل، زاعمًا أن الصاروخ لم يصب أي من الصواريخ هدفا في إسرائيل.

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