غرينبلات يلتقي المدون السعودي "محمد سعود" في الرياض

التقى مستشار ترامب السابق "جيسون غرينبلات" وأحد عرّابي صفقة القرن، بالمدون السعودي المطبع مع الاحتلال "محمد سعود" في الرياض.

وقال "غرينبلات" في تغريدة على تويتر:جمعتني صداقة تويتر بمحمد سعود منذ مدة، والآن التقينا شخصيا في الرياض. نواصل الحديث حول إسرئيل والفلسطينيين والمنطقة واليهود، والمسلمين، والمسيحيين، والعرب، وأمور أخرى كثير.

ومن جانبه نشر المطبّع السعودي مقطع فيديو يجمعه بغرينبلات، مع تغريدة باللغة العبرية.

يأتي ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي.

I’ve been Twitter “friends” w/ @mohsaud08 for awhile; now met in person in #Riyadh. Continuing the conversation about Israel/Palestinians/the region & Jews, Muslims, Christians, Arabs, & lots more. Help us build the momentum! pic.twitter.com/v3H93JEUoJ