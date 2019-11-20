الاحتلال يشن حملة اقتحامات وإغلاقات لمؤسسات بالقدس المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الأربعاء، حملة واسعة استهدفت مقار مؤسسات فلسطينية، دينية، وإعلامية، وتربوية، بداعي ارتباطها بالسلطة الفلسطينية.

كما داهمت قوات الاحتلال مكتب تلفزيون فلسطين في حي الصوانة في القدس، وأمرت بإغلاقه مدة 6 أشهر، كما داهمت مكتب مديرية التربية والتعليم، وصادرت ملفات منه، قبل تعليق أمر بإغلاقه 6 أشهر، دون توضيح الأسباب.

وحسب شهود عيان، فإن الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، داهمت أيضا المركز الصحي العربي في شارع السلطان سليمان في القدس، وصادرت ملفات منه أيضا.

كما أفرغت قوات الاحتلال مدرسة الأيتام في البلدة القديمة بالقدس المحتلة من الطلاب، في حين قررت إغلاق المسجد الرصاصي مدة 6 أشهر، بأمر مباشر من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد صعّدت من ممارساتها في القدس منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية العام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.