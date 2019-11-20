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حماس تدين العدوان الصهيوني علي غزة

منذ يوم
عدد القراءات: 256
حماس تدين العدوان الصهيوني علي غزة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"  في بيان صحفي، اليوم الأربعاء،على الأراضي السورية، فجر اليوم.
داعيه إلى تسخير كل مقدرات الأمة لمواجهة وإفشال المشروع التصفوي المدعوم أمريكيًا في المنطقة، مؤكدين أن هزيمة هذا المخطط وإسقاطه أمر محتوم.

وقالت الحركة إن العدو الصهيوني ما زال يمارس سياسة العربدة واستعراض العضلات بشن عدوان سافر على الأراضي السورية، ويرتكب جرائم بشعة بحق السكان الآمنين، راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، وعلى رأسهم معاذ العجوري نجل القائد الفلسطيني أكرم العجوري.

وأضافت أننا في حركة حماس إذ ندين هذه الهجمة الصهيونية التي تستهدف المقاومة الفلسطينية وشعوب المنطقة؛ تحقيقًا لهدف ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني وشعوب الأمة، لنطالب بضرورة مواصلة التصدي لهذا العدوان.

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