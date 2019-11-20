نتنياهو يُعلن موافقته على قانون ضم غور الأردن

أعلن رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته "بنيامين نتنياهو"، تفعيل مشروع قانون ضم غور الأردن للكيان الصهيوني.

يأتي ذلك عقب إعلان إدارة ترامب أن المستوطنات لا تعارض القانون الدولي، وسط انتقادات دولية لهذا القرار.

وفي كلمة مصورة نشرها في حسابه الرسمي بتويتر قال: القرار التاريخي من الإدارة الأمريكية أمس يتيح لنا فرصة فريدة لتحديد الحدود الشرقية لإسرائيل وضم غور الأردن.

كما دعا نتنياهو زعيم التحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس، المكلف بتشكيل الحكومة، إلى إنشاء حكومة وحدة وطنية معه ومع زعيم "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، مشيرا إلى أن البند الأول على جدول أعمال هذه الحكومة سيكون ضم غور الأردن.



وحسب وسائل إعلام صهيونية، فإن القانون يحظى بالدعم الكامل من رئيس الوزراء، فيما طالبت عضوة بالكنيست بإعفاء المشروع من فترة الانتظار الإلزامية، التي تبلغ 6 أسابيع، ليصبح من الممكن التصويت عليه الأسبوع المقبل

وكان نتنياهو قد تعهّد في 10 سبتمبر الماضي بتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه.

وتمثل منطقة غور الأردن نحو 30% من الضفة الغربية، حيث كشف نتنياهو أنه ينوي ضم مستوطنات تشكل 90% من غور الأردن "باستثناء القرى أو المدن العربية مثل أريحا".