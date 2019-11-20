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بلومبيرغ: أرامكو باعت 1% من أسهمها للمؤسسات و0.5% للأفراد

منذ يوم
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بلومبيرغ: أرامكو باعت 1% من أسهمها للمؤسسات و0.5% للأفراد

كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الأربعاء، أن المؤسسات المكتتبة في أسهم شركة أرامكو السعودية، قدمت طلبات كافية لتغطية الحصة المطروحة لهم، بعد مرور 3 أيام من الاكتتاب للمؤسسات. 

وبدأ اكتتاب المؤسسات على سهم أرامكو، اعتبارا من 17 نوفمبر الجاري، حتى 4 ديسمبر المقبل.

وبدأت الشركة الأحد الماضي، بطرح 1.5% من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، تبلغ 3 مليار سهم، منها 0.5 بالمائة للأفراد (مليار سهم)، و1 بالمائة للمؤسسات (2 مليار سهم).

كانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت في 3 نوفمبر الجاري، الموافقة على طلب "أرامكو" تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

ومنذ 2018، أجلت السعودية في أكثر من 4 مناسبات، تأجيل طرح "أرامكو" 5 بالمئة من أسهمها في السوق المحلية إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين.

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