إصابة تلميذ داخل مدرسة بكفر الشيخ جراء سقوط لوح زجاجي عليه

أصيب تلميذ في مدرسة نشرت الابتدائية التابعة لإدارة قلين التعليمية بكفر الشيخ يبلغ من العمر 10 سنوات، بقطع بوتر الرسغ الأيسر وجروح، وجرى تحويله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، الطالب المصاب يعاني من قطع في وتر الرسغ الأيسر واشتباه قطع في الأعصاب، وجري اتخاذ الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة.

وكان أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطارًا بهذه الواقعة، وتبين أن الطفل سقط عليه لوح زجاجي خاص بنافذة الفصل ما أدى إلى إصابته، التي كادت أن تودي بحياته لولا أن أنقذته العناية الإلهية.

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